Bắt nguyên Giám đốc BQL dự án đường thủy nội địa

Thông tin trên cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra, giải quyết vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 ngày 29/10/2018.

Nguyên Giám đốc BQL Dự án đường thủy nội địa

PV/VOV.VN

Quá trình điều tra vụ án, ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh bắt bị can, khám xét chỗ ở đối với Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ Luật hình sự năm 2015./.