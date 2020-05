Bắt nhóm đối tượng ẩu đả trong quán Karaoke, hành hung công an

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng Nguyễn Văn Thái (SN 1987; trú tại Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Vũ Trụ (SN 1979; trú tại Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Thái Đình Chiểu (SN 1986; trú tại Quất Động, Thường Tín, Hà Nội) và Đinh Ngọc Thành (SN 1983; trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Đây là nhóm đối tượng đã vi phạm hát Karaoke trong thời gian cấm, xô xát với nhóm thanh niên khác và còn đánh người thi hành công vụ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, đêm 5/5, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm phát hiện quán Karaoke ND trên đường Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1 đang hoạt động, vi phạm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản cơ sở vi phạm và yêu cầu khách trong quán giải tán. Lúc này, nhóm Nguyễn Văn Thái, Đinh Ngọc Thành xuống thanh toán tiền liền xảy ra to tiếng, xô xát với một nhóm thanh niên khác.

Thấy vậy, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1 vào can ngăn thì bị nhóm của Thái tấn công. Các thanh niên trong nhóm này đấm đá cán bộ Công an. Sau đó, Công an phường Mỹ Đình 1 điều thêm cán bộ xuống hiện trường bắt giữ nhóm đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai uống rượu say, không kiềm chế được bản thân nên dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định./.