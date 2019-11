Bắt nhóm đối tượng làm giả hơn 850 vé trận Việt Nam - Thái Lan

Ngày 19/11, Công an TP Hà Nội thông tin, trong đêm 18, rạng sáng 19/11, qua công tác trinh sát, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện có một số đối tượng bán vé giả trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Số lượng vé giả bị cơ quan chức năng phát hiện

Khẩn trương xác minh, đến trưa ngày 19/11, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Ấn (SN: 1968; trú tại số 1 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa), Nguyễn Đình Chiến (SN 1991; HKTT: Thanh Nghĩa, Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam) là đối tượng sản xuất vé giả cùng 3 đối tượng tiêu thụ là Bùi Văn Kiên (SN 1970; HKTT: Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội), Lê Thị Liên (SN 1982; HKTT: Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội), Hoàng Thành Trực (SN: 1966; HKTT: Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội).

Cơ quan Công an đã thu giữ 852 vé giả và toàn bộ máy tính, máy in cùng các bản phôi; mỗi cặp vé giả các đối tượng bán với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.