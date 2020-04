Bắt nhóm đối tượng lắp camera, đục lỗ trên tường để bán ma túy

Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố, tạm giam đối tượng Đinh Xuân Tứ (SN 1971), trú tại phường Bích Đào, TP Ninh Bình; Tống Hồng Cảnh (SN 1981), có 1 tiền án, trú tại phố Trung Thành, phường Ninh Khánh (TP Ninh Bình) và Bùi Hữu Phú, 2 tiền án, trú tại thôn Hậu, xã Ninh Nhất (TP Ninh Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an kiểm tra số ma túy thu giữ của đối tượng Đinh Xuân Tứ .

Trước đó, qua tài liệu của cơ quan điều tra, quá trình trinh sát, Đội CSĐT tội phạm ma túy và kinh tế Công an TP Ninh Bình phát hiện đối tượng Tống Hồng Cảnh có biểu biện mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, nhà Cảnh thường “kín cổng cao tường”, phía trước và sau lắp camera theo dõi người lạ. Ai đến mua ma túy, đối tượng nhìn qua camera nếu là người quen mới đưa ma túy qua một lỗ nhỏ được đục trên tường và người mua ma túy bỏ tiền qua đấy cho Cảnh…



Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an thành phố Ninh Bình, ngày 17/3, tổ công tác của Công an Thành phố đã bắt giữ đối tượng Tống Hồng Cảnh và Bùi Hữu Phú đang mua bán trái phép chất ma tuý. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 8 túi ma tuý và 4 điện thoại di động.

Mở rộng vụ án, quá trình điều tra, Công an TP Ninh Bình xác định đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy để Cảnh mang về bán cho các con nghiện là Đinh Xuân Tứ. Đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại phường Bích Đào nhưng cả hai vợ chồng đang kinh doanh nhà nghỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ngay sau đó, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy và kinh tế phối hợp với Công an phường sở tại tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, theo các trinh sát các anh gặp rất nhiều khó khăn, khi căn nhà Tứ thuê làm nhà nghỉ, kinh doanh karaoke không để ma túy mà cất giấu tại căn nhà cấp 4 xây ngay cạnh (hai nhà thông cửa với nhau). Để mua bán ma túy, Tứ đục lỗ qua tấm tôn, phía ngoài có chữ “bấm chuông”.

Qua camera quan sát từ điện thoại, Tứ có thể nhìn thấy người mua ma túy nhưng người mua không biết mặt chủ đưa “hàng”. Ngoài ra, nếu thấy “động”, đối tượng sẽ tiêu hủy ma túy trong căn nhà khóa kín này.

Cuối tháng 3, căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tứ, tại nhà nghỉ A25 xã Yên Bằng, huyện Ý Yên (Nam Định). Tại đây, đã thu giữ 1125 viên ma tuý hồng phiến, 451 g ma tuý đá, Ketamine; 1 cân điện tử, 3.000 vỏ túi ni lông để chia ma tuý và nhiều tài sản, đồ vật phục vụ mua bán ma tuý. Tại cơ quan Công an, Tứ khai nhận, mua số ma túy nêu trên với giá 260 triệu cất giấu tại nhà để bán kiếm lời./.