Bắt nóng đối tượng đi ô tô cướp giật tài sản của du khách

Trưa 24/2, lực lượng trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tiến hành vây bắt đối tượng đi ô tô cướp giật tài sản của khách du lịch.





Đối tượng Trần Vương Phong tại cơ quan công an

Đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản bị lực lượng công an vây bắt là Trần Vương Phong (SN 1995, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, tạm trú tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Trước đó vào sáng cùng ngày, đối tượng Phong tự lái xe ô tô thuê chạy lòng vòng. Khi đi qua khu du lịch Zoodo ở huyện lạc Dương (giáp ranh với TP. Đà Lạt), Phong thấy 2 khách du lịch là mẹ con chị H. (ở tỉnh Khánh Hòa) đi xe máy và đang dừng nghỉ chân tại đây, liền đến gần vờ hỏi đường rồi bất ngờ giật dây chuyền, giỏ xách của chị H. (bên trong có số tiền gồm 3 triệu đồng, ĐTDĐ và một số giấy tờ liên quan khác) rồi lái xe tẩu thoát.



Ngay khi nhận được tin báo, bằng biện pháp nghiệp vụ, tích cực truy xét nóng nghi can, các trinh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã nhanh chóng xác định được đối tượng Phong cùng phương tiện điều khiển gây án nên đã tiến hành phối hợp Công an huyện Lạc Dương triển khai lực lượng bắt giữ tại một cây xăng dầu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, TP. Đà Lạt).

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai, đấu tranh, làm rõ hành vi của đối tượng Trần Vương Phong để xử lý theo pháp luật./.