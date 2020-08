Bắt quả tang 13 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 8/8, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa kiểm tra, phát hiện 13 đối tượng (5 nữ, 8 nam) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tại quán karaoke My Friend thuộc TDP 1, Thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).



Hiện trường vụ việc (Ảnh: CA)

Khoảng 0h30 ngày 7/8, tại phòng VIP 2, quán karaoke My Friend, khi 13 đối tượng (5 nữ, 8 nam) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.



Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ sử dụng ma túy đá và nhiều tang vật liên quan.



Hiện, Công an huyện đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.