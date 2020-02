Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán 6 bánh heroin

2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an huyện Mường La đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại tiểu khu 2, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Đối tượng bị bắt là Lò Văn Binh, sinh năm 1988 và Quàng Văn Dom, sinh năm 1983 cùng trú tại xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Vật chứng thu giữ gồm 6 bánh heroin có trọng lượng 1.741 gam; 2 xe máy; 2 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.