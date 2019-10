Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin, 1500 viên ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Theo tài liệu của cơ quan Công an, hồi 20h30 ngày 8/10/2019, tại bản Mạ Tun, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang 2 đối tượng Lảo A Tủa (tên gọi khác là Lảo A Tộng), sinh năm 1980 và Hờ Thị Chư, sinh năm 1984, cùng trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ là 3 bánh heroin, 1500 viên ma túy tổng hợp, hơn 1 triệu đồng, 2 điện thoại đi động và 1 xe máy.

Tiến hành khám xét nơi ở của Lảo A Tử trong cùng ngày, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 cây heroin và hơn 19 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

