Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 21.000 viên ma túy

Vào lúc 23h15 phút ngày 23/6, tại Bến xe Hùng Cường, thuộc ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Đồng Tháp kết hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy - Công an huyện Tam Nông và Công an xã An Long tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Lê Văn On, sinh năm 1983 ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Văn On.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một ba lô chứa gần 21.000 viên nén ma túy tổng hợp màu xanh với khối lượng hơn 7,2 kg, cùng một số tang vật có liên quan.

Qua điều tra ban đầu, Lê Văn On khai nhận, đây là lần thứ hai thực hiện hành vi vận chuyển trái phép ma túy từ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đến thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Văn On về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Số lượng ma túy thu giữ được lên tới gần 21.000 viên.

Để kịp thời động viên lực lượng phá án, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và trao thưởng cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Ông Nguyễn Văn Dương đã yêu cầu lực lượng Công an cần tiếp tục nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ đối với loại tội phạm này, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng gần 15kg./.