Bắt sới bạc “khủng” ở Hưng Yên, con bạc nhảy xuống sông trốn

Ngày 25/3, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Khoái Châu đột kích một sới bạc "khủng", bắt giữ 42 đối tượng, thu tổng số 368,4 triệu đồng.

Khoảng 14h ngày 22/3/2019, lực lượng công an bất ngờ đột kích vào tụ điểm đánh bạc tại một trang trại ngoài đê, cách xa khu dân cư thuộc thôn Xuân Đình (xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Nhiều con bạc liều lĩnh nhảy xuống sông trốn, nhưng không thoát. (Ảnh: Công an cung cấp) Lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 42 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Bất ngờ bị đột kích, nhiều đối tượng mặc nguyên cả quần áo nhảy xuống sông với ý định tẩu thoát. Tuy nhiên, do đã tính toán trước và bố trí lực lượng bao vây nên công an tỉnh Hưng Yên đã tóm gọn toàn bộ 42 đối tượng. Khám xét tại chỗ và trong người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tổng số hơn 368 triệu đồng tiền mặt cùng toàn bộ vật chứng liên quan. Đây là ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng tham gia đánh bạc, hầu hết là các con bạc chuyên nghiệp, trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền sự về hành vi đánh bạc. Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường tổng số gần 400 triệu tiền mặt. Có nhiều đối tượng cầm đồ có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Nhóm đối tượng này có khoảng gần 20 địa điểm đánh bạc, hoạt động lưu động tại các huyện Khoái Châu, Kim Động và Văn Giang, bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự kiểm soát của lực lượng công an. Hiện Công an Hưng Yên đang tạm giữ các đối tượng, đẩy mạnh điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng và mở rộng vụ án./. 17 công nhân chui vào nhà vệ sinh đánh bạc Công an phát hiện 17 đối tượng lắc bầu cua và đánh bài tây thắng thua bằng tiền ngay trong nhà vệ sinh công ty.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trọng Phú/VOV.VN

PC_Article_AfterShare_1