Bắt tạm giam 3 "đầu gấu làng" phóng nhanh vượt ẩu, tấn công cảnh sát

Ngày 30/8, Trung tá Lê Mạnh Thanh Việt, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết: Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt nhóm 3 đối tượng đi ô tô chạy quá tốc độ, tấn công tổ công tác Đội CSGT số 12 (Công an TP Hà Nội) trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn. Thời gian bắt tạm giam là 2 tháng.

"Ba đối tượng chạy quá tốc độ, kiểm tra nồng độ cồn vượt quá quy định và sau đó đã tấn công lực lượng CSGT" - Trung tá Việt cho biết.

Hiện trường vụ việc.