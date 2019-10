Bắt tạm giam đối tượng buôn bán hơn 11 tấn hạt nêm và bột ngọt giả

Sáng 25/10, đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Phước Hải (39 tuổi trú xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, được quy định tại Điều 193 Bộ luận Hình sự năm 2015".

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của bà Trần Võ Đan Vy.

Vụ việc được phát hiện vào đầu tháng 10/2018, khi tổ công tác của phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vy (34 tuổi, ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Trong kho của bà Vy có cất giấu gần 11,5 tấn Hạt nêm nhãn hiệu Knorr và nhiều loại Bột ngọt giả.

Quá trình kiểm tra bà này không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn, chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Sau khi gửi các mẫu sản phẩm đến Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an phía Nam kiểm tra, kết quả cho thấy, toàn bộ lô hàng là giả.

Tại cơ quan công an, bà Vy khai nhận, lô hàng giả này do Huỳnh Phước Hải cung cấp. Từ lời khai của bà Vy, Công an Đắk Lắk đã triệu tập Hải lên phục vụ công tác điều tra. Hải khai nhận, mua lô hàng giả từ một người phụ nữ tên Loan ở chợ Lớn thuộc Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, rồi mang lên thành phố Buôn Ma Thuột bán cho bà Vy. Đây là số hàng hạt nêm Knorr và bột ngọt giả lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện ở Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.