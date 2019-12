Bay từ miền Nam ra Hà Nội để... trộm cắp điện thoại

Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội bắt giữ nhóm 3 đối tượng trộm cắp 13 điện thoại di động, trong sự kiện The New District (diễn ra ở triển lãm Vân Hồ vào ngày 21/12).

Đây là ổ nhóm trộm cắp điện thoại tinh vi, nạn nhân mất đồ thường một hồi lâu sau mới phát hiện ra. Danh tính 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thủy (SN 1985, trú tại Trường Thọ, Thủ Đức, TP HCM), Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1997, trú tại Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM) và Nguyễn Thị Hồng Châu (SN 1998, trú tại Phương Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

13 điện thoại smartphone bị các đối tượng lấy được. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo lời khai của các đối tượng, qua mạng xã hội Thủy biết có sự kiện The New District diễn ra ở triển lãm Vân Hồ (Hà Nội). Đây là sự kiện bán quần áo, đồ ăn dự kiến thu hút nhiều thanh thiếu niên. Do đó, Thủy rủ Trang và Châu bắt máy bay ra Hà Nội chơi và tiện thể lập kế hoạch trộm cắp.

Cả ba thuê một phòng khách sạn tại phường Lê Đại Hành, Hà Nội, gần với triển lãm Vân Hồ để tiện ra tay. Ngày 21/12, khi sự kiện diễn ra đông người thì Thủy, Trang và Châu đi sát nhau, cùng "tăm tia" những người sơ sẩy.

Thủy đi trước trực tiếp móc điện thoại, sau đó tuồn cho Trang và Châu ở đằng sau cất giấu đi. Chiều 21/12, các đối tượng đang tiếp tục thực hiện việc trộm cắp thì bị công an bắt quả tang.

Lực lượng chức năng xác định tổng cộng có 13 điện thoại smartphone đã bị nhóm trộm cắp này lấy được. Công an quận Hai Bà Trưng thông báo ai là bị hại trong các vụ trộm cắp điện thoại tại Triển lãm Vân Hồ thì liên hệ Công an quận Hai Bà Trưng (đồng chí Đỗ Văn Phúc, SĐT: 0981.845.999) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật./.