Bị can Trương Duy Nhất “hóa giá” nhà đất công sản ở Đà Nẵng thế nào?

Công an khám nhà bị can Trương Duy Nhất: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Duy Nhất (ảnh) về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự, do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng.