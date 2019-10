Công an nổ súng khống chế nhóm giang hồ: Sáng 14/10, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự của nhóm giang hồ từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Bình Dương. Nhóm này đến để tấn công một người phụ nữ trên địa bàn thị xã Dĩ An nhằm giải quyết mâu thuẫn, rồi bỏ chạy và chống đối, buộc công an phải nổ súng bắn thủng lốp xe để khống chế. : Sáng 14/10, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự của nhóm giang hồ từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Bình Dương. Nhóm này đến để tấn công một người phụ nữ trên địa bàn thị xã Dĩ An nhằm giải quyết mâu thuẫn, rồi bỏ chạy và chống đối, buộc công an phải nổ súng bắn thủng lốp xe để khống chế.