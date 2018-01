Bị cáo vụ nổ súng ở Đắk Nông xin một cơ hội để làm công dân có ích

Bị cáo lĩnh án tử trong vụ nổ súng ở Đắk Nông kháng cáo: Theo Pháp luật TPHCM, ngày 5/1, bị cáo Đặng Văn Hiến (ảnh) bị tuyên án tử trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng làm 16 người thương vong ở Đắk Nông vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Bị cáo Đặng Văn Hiến đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về hòa nhập với xã hội, làm một công dân có ích. Đi sinh nhật bạn, nam sinh bị đâm chết: Trong lúc hát karaoke ở sinh nhật bạn, Nguyễn Triều Phú (17 tuổi, học sinh lớp 11A4, trường THPT Ia Ly, huyện Chư Păh) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với một nhóm học sinh của trường THPT Mạc Đĩnh Chi, hậu quả, Phú bị đâm gục, tử vong tại Trung tâm Y tế. Sáng 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan tới vụ án mạng này. Trong ảnh, quán karaoke The King, thị trấn Phú Hòa, Chư Păh - nơi xảy ra vụ án. Tổng Giám đốc Công ty "cho phép" tổ chức đường dây mại dâm: Theo Pháp luật TPHCM, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận Viện vừa phê chuẩn quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh này về khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Bạch Việt (Bavico). Ông Sử bị khởi tố tội chứa mại dâm. Trong ảnh, khách sạn Bavico- nơi có đường dây bán dâm cao cấp. Người dân vây bắt 2 đối tượng trộm tiền công đức tại Hải Phòng: Chiều 4/1, người dân thôn Tử Đôi (thành phố Hải Phòng) phát hiện 2 đối tượng nam giới đang thực hiện hành vi trộm cắp tiền trong hòm công đức của đình Tử Đôi nên hô hào, vây bắt. Tuy nhiên, 1 đối tượng đã lợi dụng sơ hở tẩu thoát. Vờ bán điện thoại để cướp xe máy của nạn nhân: Công an Q.Tân Phú, TP.HCM vừa bắt giữ nhóm đối tượng (ảnh) gây án trong clip dàn cảnh đánh người, cướp xe để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. (Ảnh: Vietnamnet) Mang tiền giả ra chợ mua hàng: Tham gia đánh bạc và thắng được một khoản tiền, phát hiện trong đó có một số tờ tiền giả, Hà Trường Giang (ảnh) đã bắt xe khách xuống xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, để mua hàng hóa và bị công an bắt quả tang. Phá xưởng "pha chế" heroin của "bà trùm": Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1981, ngụ Q.Gò Vấp) về hành vi “Tàng trữ và mua bán ma túy trái phép”. (Ảnh: Công an TPHCM) Sau nhiều tháng theo dõi, trinh sát phát hiện Hà là một trong những đầu mối cung cấp heroin cho các con nghiện trên địa bàn TP.HCM. Trong ảnh, máy trộn bột với heroin (Ảnh: Công an TPHCM) Đối tượng mua heroin từ đầu mối rồi mang về căn nhà trên đường Vĩnh Phú, P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An, Bình Dương để trộn với bộn rồi tách từ 1 bánh thành 2 bánh. mang đi bán lại cho đại lý cấp dưới với giá 180 triệu đồng/bánh. Trong ảnh, bột được dùng để trộn, ép 1 bánh heroin thành 2 bánh (Ảnh: Công an TPHCM)

Bị cáo lĩnh án tử trong vụ nổ súng ở Đắk Nông kháng cáo: Theo Pháp luật TPHCM, ngày 5/1, bị cáo Đặng Văn Hiến (ảnh) bị tuyên án tử trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng làm 16 người thương vong ở Đắk Nông vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Bị cáo Đặng Văn Hiến đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về hòa nhập với xã hội, làm một công dân có ích. : Theo Pháp luật TPHCM, ngày 5/1, bị cáo Đặng Văn Hiến (ảnh) bị tuyên án tử trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng làm 16 người thương vong ở Đắk Nông vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Bị cáo Đặng Văn Hiến đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về hòa nhập với xã hội, làm một công dân có ích. Đi sinh nhật bạn, nam sinh bị đâm chết: Trong lúc hát karaoke ở sinh nhật bạn, Nguyễn Triều Phú (17 tuổi, học sinh lớp 11A4, trường THPT Ia Ly, huyện Chư Păh) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với một nhóm học sinh của trường THPT Mạc Đĩnh Chi, hậu quả, Phú bị đâm gục, tử vong tại Trung tâm Y tế. Sáng 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan tới vụ án mạng này. Trong ảnh, quán karaoke The King, thị trấn Phú Hòa, Chư Păh - nơi xảy ra vụ án. : Trong lúc hát karaoke ở sinh nhật bạn, Nguyễn Triều Phú (17 tuổi, học sinh lớp 11A4, trường THPT Ia Ly, huyện Chư Păh) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với một nhóm học sinh của trường THPT Mạc Đĩnh Chi, hậu quả, Phú bị đâm gục, tử vong tại Trung tâm Y tế. Sáng 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan tới vụ án mạng này. Trong ảnh, quán karaoke The King, thị trấn Phú Hòa, Chư Păh - nơi xảy ra vụ án. Tổng Giám đốc Công ty "cho phép" tổ chức đường dây mại dâm: Theo Pháp luật TPHCM, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận Viện vừa phê chuẩn quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh này về khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Bạch Việt (Bavico). Ông Sử bị khởi tố tội chứa mại dâm. Trong ảnh, khách sạn Bavico- nơi có đường dây bán dâm cao cấp. : Theo Pháp luật TPHCM, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận Viện vừa phê chuẩn quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh này về khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công TNHH Sản xuất-thương mại-dịch vụ Bạch Việt (Bavico). Ông Sử bị khởi tố tội chứa mại dâm. Trong ảnh, khách sạn Bavico- nơi có đường dây bán dâm cao cấp. Người dân vây bắt 2 đối tượng trộm tiền công đức tại Hải Phòng: Chiều 4/1, người dân thôn Tử Đôi (thành phố Hải Phòng) phát hiện 2 đối tượng nam giới đang thực hiện hành vi trộm cắp tiền trong hòm công đức của đình Tử Đôi nên hô hào, vây bắt. Tuy nhiên, 1 đối tượng đã lợi dụng sơ hở tẩu thoát. : Chiều 4/1, người dân thôn Tử Đôi (thành phố Hải Phòng) phát hiện 2 đối tượng nam giới đang thực hiện hành vi trộm cắp tiền trong hòm công đức của đình Tử Đôi nên hô hào, vây bắt. Tuy nhiên, 1 đối tượng đã lợi dụng sơ hở tẩu thoát. Vờ bán điện thoại để cướp xe máy của nạn nhân: Công an Q.Tân Phú, TP.HCM vừa bắt giữ nhóm đối tượng (ảnh) gây án trong clip dàn cảnh đánh người, cướp xe để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. (Ảnh: Vietnamnet) : Công an Q.Tân Phú, TP.HCM vừa bắt giữ nhóm đối tượng (ảnh) gây án trong clip dàn cảnh đánh người, cướp xe để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. (Ảnh: Vietnamnet) Mang tiền giả ra chợ mua hàng: Tham gia đánh bạc và thắng được một khoản tiền, phát hiện trong đó có một số tờ tiền giả, Hà Trường Giang (ảnh) đã bắt xe khách xuống xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, để mua hàng hóa và bị công an bắt quả tang. : Tham gia đánh bạc và thắng được một khoản tiền, phát hiện trong đó có một số tờ tiền giả, Hà Trường Giang (ảnh) đã bắt xe khách xuống xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, để mua hàng hóa và bị công an bắt quả tang. Phá xưởng "pha chế" heroin của "bà trùm": Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1981, ngụ Q.Gò Vấp) về hành vi “Tàng trữ và mua bán ma túy trái phép”. (Ảnh: Công an TPHCM) : Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1981, ngụ Q.Gò Vấp) về hành vi “Tàng trữ và mua bán ma túy trái phép”. (Ảnh: Công an TPHCM) Sau nhiều tháng theo dõi, trinh sát phát hiện Hà là một trong những đầu mối cung cấp heroin cho các con nghiện trên địa bàn TP.HCM. Trong ảnh, máy trộn bột với heroin (Ảnh: Công an TPHCM) Đối tượng mua heroin từ đầu mối rồi mang về căn nhà trên đường Vĩnh Phú, P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An, Bình Dương để trộn với bộn rồi tách từ 1 bánh thành 2 bánh. mang đi bán lại cho đại lý cấp dưới với giá 180 triệu đồng/bánh. Trong ảnh, bột được dùng để trộn, ép 1 bánh heroin thành 2 bánh (Ảnh: Công an TPHCM)