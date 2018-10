Bị công an tóm gọn khi đang trên đường vận chuyển 30 bánh heroin

Ngày 15/10, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, khoảng 7h cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Bích (SN 1973) và Trần Đình Hợi (SN 1984) cùng trú tại xã Hạnh Lâm, Thanh Chương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Bích cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua quá trình trinh sát nắm tình hình địa bàn, cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương nhận thấy, Nguyễn Ngọc Bích là đối tượng nổi cộm trong giới buôn bán trái phép chất ma túy bởi sự tinh vi, manh động, liều lĩnh và số lượng ma túy tham gia mua bán lớn. Ngay sau đó mọi hành động của đối tượng này được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của những trinh sát dày dặn kinh nghiệm.

Lực lượng chức năng nhận được tin báo, vào sáng ngày 15/10, Hợi và Bích sẽ mang một khối lượng ma túy lớn qua đường biên giới gần cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) về TP Vinh. Khi chiếc ô tô do Trần Đình Hợi điều khiển lưu thông đến Quốc lộ 46, đoạn qua xã Vân Diên, Nam Đàn (Nghệ An), lực lượng chức năng tổ chức vây bắt.

Bị dừng xe, biết hành vi của mình đã bại lộ, Nguyễn Ngọc Bích đạp cửa xe xông ra định bỏ chạy nhưng bị công an khống chế, bắt giữ. Cơ quan chức năng thu giữ trên xe ô tô 30 bánh heroin và một số tang vật có liên quan.

PC_Article_Middle

Loading...

Bước đầu Nguyễn Ngọc Bích khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào về để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng và hồ sơ cho Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền./.

Lạng Sơn: Bắt hai đối tượng là mẹ con 3 lần vận chuyển 64 bánh heroin VOV.VN -Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng là mẹ con, 3 lần vận chuyển trót 64 bánh heroin.