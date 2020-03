Bị đâm trúng ngực, công an viên vẫn bắt bằng được tên cướp manh động

Ngày 15/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen ông Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vì có hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.



Lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Xuân Lộc đến thăm, động viên và trao giấy khen cho công an viên Hoàng Quốc Sự (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi ông Hoàng Quốc Sự, mong muốn ông tiếp tục phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ nhân dân và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức thăm hỏi, động viên ông Hoàng Quốc Sự. Đồng thời, phối hợp với Ngành Y tế tổ chức cứu chữa, chăm sóc tận tình, chu đáo phục hồi sức khỏe cho ông Sự.

Bộ trưởng cũng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức truy bắt bằng được đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.



Trước đó, khoảng 8h ngày 12/3, ông Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc và người dân đã phát hiện, dũng cảm vây bắt các đối tượng trộm cắp tài sản (bình ắc quy xe máy) tại sân nhà ông Huỳnh Văn Như, thuộc ấp 3B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trong lúc vây bắt, ông Sự bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực và đứt 2 gân tay. Mặc dù đã bị thương rất nặng, mất nhiều máu và trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng, ông Hoàng Quốc Sự vẫn dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp, khống chế và bắt giữ được đối tượng./.