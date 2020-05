Bí thư Đảng ủy xã ở Thanh Hoá bị bắt vì bán đất trái thẩm quyền

Chiều 19/5, lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thường Xuân vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Dương, sinh năm 1967 là Bí thư Đảng ủy xã Xuân Dương và Lê Minh Thương, sinh năm 1976 là cán bộ địa chính xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân giai đoạn 2007 - 2009 về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ...

Lê Xuân Dương (trái) và Lê Minh Thương.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an: Từ năm 2007-2009, với vai trò là Chủ tịch UBND xã Xuân Dương, Lê Văn Dương đã bàn bạc thống nhất với một số cán bộ xã bán trái thẩm quyền 16.101m2 đất lấy số tiền 674.215.600 đồng.

Tuy nhiên sau hơn 10 năm mua đất mà người dân không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với lý do tiền bán đất không được nộp vào Kho bạc Nhà nước để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chính quyền xã đã tự ý chi tiêu, dẫn đến việc nhiều người dân trên địa bàn xã Xuân Dương có đơn khiếu kiện đông người, vượt cấp gửi đến chính quyền các cấp đòi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chính quyền huyện Thường Xuân đã nhiều lần vào cuộc giải quyết và đối thoại với người dân nhưng đa số người dân không đồng tình. Các hộ dân cho rằng họ đã nộp đủ tiền mua đất với chính quyền xã nên không chấp nhận nộp thêm tiền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.