Bí thư xã giết cháu họ, dựng hiện trường giả chết vì nợ nần tiền tỷ

Sáng nay (11/5) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, tạo hiện trường giả xảy ra vào ngày 4/5 tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.

Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông thông tin những nội dung quan trọng cuộc họp báo.

Dựng hiện trường giả

Toàn cảnh buổi họp báo

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 4/5, tại quốc lộ 28, thuộc bon B’Nơr, xã Đăk Som, huyện Đăk Glong, người dân phát hiện 1 xe ô tô bán tải biển kiểm soát 51C – 715.70, trong xe ô tô xác định có một tử thi đã bị cháy.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đăk Nông đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh truy tìm nạn nhân.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập đã xác định nạn nhân là anh Trần Nho Vương, sinh năm 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và chiếc xe ô tô bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh, sinh năm 1971, trú thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm hà (hiện là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời xác lập chuyên án, huy động lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Đến ngày 10/5, Công an tỉnh Đăk Nông đã bắt giữ Đỗ Văn Minh trong khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình phước.

Qua đấu tranh, đối tượng Đỗ Văn Minh đã đã khai nhận là thủ phạm thực hiện hành vi giết anh Trần Nho Vương, sau đó tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên xe ô tô đốt xác phi tang.

Từ ý định đào mộ lấy xác sang giết cháu họ

Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông thông tin, trong quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân dính vào nợ nần khi tham gia thực hiện giao dịch chứng khoán, thua lỗ với khoản nợ hơn 10 tỷ đồng.

Vào đầu tháng 4/2020, Minh mua gói bảo hiểm trị giá đền bù hơn 18 tỷ đồng. Trước khi lên kế hoạch giết người, Đỗ Văn Minh khai nhận đã đào một mộ người chết để lấy xác của nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả, trục lợi tiền bảo hiểm. Tuy nhiên trong quá trình đào mộ, Đỗ Văn Minh cảm thấy lo sợ và từ bỏ ý định cho việc làm này.

Ngay sau đó, đối tượng đã lên kế hoạch cho tội ác tiếp theo là giết cháu vợ mình là Trần Nho Vương.

Cụ thể, tối 3/5, Đỗ Văn Minh đã ăn tối với Trần Nho Vương, đến rạng sáng ngày 4/5 Minh đã ra tay giết Vương, sau đó đưa nạn nhân lên xe tạo hiện trường giả. Đối tượng cũng đã chuẩn bị 3 can dầu, 1 can xăng, lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, đưa nạn nhân ngồi ghế tài xế, thắt dây an toàn và đốt xe. Khi trốn chạy, đối tượng cắt hoàn toàn liên lạc với gia đình.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, tiếp tục điều tra để làm rõ có hay không việc làm của Đỗ Văn Minh có sự tiếp tay của đồng phạm để thực hiện hành vi phạm tội cũng như để chiếm đoạt tài sản./.