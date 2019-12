Bí tiền, đến nhà người yêu cũ khoắng sạch tài sản

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Phạm Văn Sơn (SN 1988, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.



Trước đó, ngày 27/11, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo, gia đình ông Nguyễn Bá Tuấn (SN 1972, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc ti vi màn hình phẳng LG 55 inch, 1 chiếc amply hát karaoke và 1 chiếc điện thoại Appo…



Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng vào cuộc điều tra, qua rà soát thấy Phạm Văn Sơn là đối tượng có nhiều nghi vấn. Sau khi có đủ tài liệu chứng cứ, tối 27/11, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.



Tại cơ quan điểu tra, bước đầu Phạm Văn Sơn đã nhận hành vi phạm tội của mình. Sơn khai, đối tượng yêu con gái ông Tuấn từ năm 2017. Cũng vì thương cảm cho hoàn cảnh của Sơn mồ côi bố, mẹ lấy chồng khác, ông Tuấn đã nhận Sơn làm "con nuôi" và cho đối tượng ở trong nhà. Yêu nhau một thời gian, con gái ông Tuấn đi lao động ở nước ngoài và chia tay với Sơn. Mặc dù có người yêu mới, đối tượng vẫn thường xuyên qua lại nhà ông Tuấn.



Tuy nhiên thời gian gần đây, Sơn lâm vào cảnh “bí” không có tiền chi tiêu cá nhân. Khoảng 8h ngày 25/11, đối tượng đến nhà ông Tuấn và lấy cắp số tài sản trên rồi đem bán cho một cửa hàng điện tử gia dụng trong khu vực.