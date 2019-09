Bí tiền, vặt hàng loạt gương xế hộp bán lấy tiền tiêu qua ngày

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 28/9 thông tin, Công an TP Hạ Long vừa khởi tố bị can đối với Phùng Hải Nam (SN 1975, trú tại tổ 10, khu 1, phường Hà Trung thành phố Hạ Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phùng Hải Nam

Trước đó, tối 15/9, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Hạ Long phối hợp với Công an phường Hà Trung phát hiện Phùng Hải Nam đang cậy mặt gương chiếu hậu bên ghế lái chiếc xe Lexus đang đỗ ở vỉa hè khu vực thuộc địa bàn phường Hà Trung, TP Hạ Long.



Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài, Nam đã thực hiện 5 vụ trộm cắp gương xe ô tô vào 2 ngày trước đó cũng tại địa bàn phường Hà Trung, TP Hạ Long.



Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phùng Hải Nam, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long thu giữ được nhiều mặt gương mà đối tượng đã trộm cắp./.