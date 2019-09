Bị truy đuổi, kẻ trộm chó tấn công 2 cha con trọng thương

Ngày 17/9, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1982) trú khối 10, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, về tội “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trung tại cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của CQĐT Công an huyện Can Lộc, vào khoảng 1h30 ngày 25/6, ông Nguyễn Thu Hải (SN 1969) trú thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, phát hiện có 2 đối tượng đang bắt trộm chó nhà mình, nên tri hô vây bắt.

Thấy cha hô hoán, con trai ông Hải là Nguyễn Thu Quân và một số người dân vây ráp, quyết tâm bắt bằng được 2 đối tượng.

Thế nhưng, khi giáp mặt với các đối tượng, ông Hải bị 2 “cẩu tặc” đánh chấn thương vùng đầu, anh Quân bị đánh chấn thương vùng ngực, tràn khí màng phổi.

Sau một thời gian vây ráp, lực lượng chức năng cùng một số người dân bắt được 1 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 con chó nặng 11 kg, nỏ cao su, băng dính, đèn pin...Đối tượng còn lại leo lên xe máy chạy thoát thân.

Tang vật vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thế Hiệp (SN 1984) trú xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Đối tượng cùng thực hiện hành vi trộm chó với Hiệp và Nguyễn Văn Trung. Lần theo lời khai của đối tượng Hiệp, ngày 10/9, Công an huyện Can Lộc đã bắt được Trung khi y đang trốn tại TX Thái Hòa (Nghệ An).

Qua xác minh nhân thân, Nguyễn Văn Trung có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung về tội “trộm cắp tài sản”.

Riêng đối tượng Nguyễn Thế Hiệp, do vi phạm nhưng chưa đến mức khởi tố hình sự nên lực lượng chức năng xử phạt hành chính./.