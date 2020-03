Bịa tin cậu họ mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi địa phương để "câu like"

Công an huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập và tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý một cô gái về hành vi đăng thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 lên facebook.



H.E tại cơ quan công an

Người bị triệu tập và xử lý là cô gái có tên H.E. (20 tuổi, trú xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).



Trưa 25/3, H.E. đã đăng tải lên tài khoản facebook cá nhân nội dung: "Gia đình có người cậu họ, trú huyện Cư M'gar, bị mắc Covid-19. Người này đã trốn khỏi địa phương, đang được người thân nỗ lực tìm kiếm đưa về điều trị nhằm tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng".



Ngay khi những thông tin được đăng tải, rất nhiều người đã quan tâm và vào facebook của H.E để đọc và bình luận. Nhiều người tỏ ra lo lắng và hoang mang vì cho rằng ở Đắk Lắk đã có bệnh nhân mắc Covid-19.

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, chiều 25/3, Công an huyện Cư M’gar đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời H.E. lên trụ sở làm việc.



Tại cơ quan Công an, H.E. thừa nhận người cậu họ đang rất khỏe mạnh, không bị mắc bệnh như thông tin đăng tải cũng như không bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, để nhằm mục đích “câu like” trên trang facebook cá nhân, cô đã tự bịa đặt ra câu chuyện vừa nêu đăng tải lên facebook.



H.E. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Công an huyện Cư M’gar đã lập biên bản, chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để xử lý H.E theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.



Từ giữa tháng 2/2020 tới nay, cơ quan chức năng ở Đắk Lắk cũng đã xử lý hàng chục trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch Covid-19 ở Đắk Lắk trên các trang mạng xã hội như: Facebook, zalo... nhằm "câu like". Số tiền xử phạt lên tới hàng trăm triệu đồng.



Hiện, ở Đắk Lắk chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào mắc Covid-19. Ngành chức năng địa phương đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả./.