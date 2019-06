Bộ Công an đang điều tra những vụ việc của Tập đoàn địa ốc Alibaba

Chiều 26/6, tại trụ sở Bộ Công an (44 Yết Kiêu, Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chánh VP Bộ Công an - Trung tướng Lương Tam Quang chủ trì cuộc họp báo. Trong số các ý kiến, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc TGĐ Địa ốc Alibaba - ông Nguyễn Thái Luyện đã xúc phạm lực lượng công an xã.

Trước đó vào ngày 24/6, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip TGĐ Địa ốc Alibaba - ông Nguyễn Thái Luyện có những lời lẽ xúc phạm công an, cán bộ cơ quan Nhà nước khiến nhiều người bức xúc. Cụ thể, ông Luyện phát biểu trong clip rằng: "Các anh chị để ý mấy thằng quậy phá làng, phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã".

Nhân viên Địa ốc Alibaba ngăn cản việc cưỡng chế, đập phá tài sản công.

Trả lời về việc vấn đề này, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh VP Bộ Công an cho biết: "Ngày 13/6, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế phá dỡ con đường xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Khi tiến hành, có khoảng 6-7 nhân viên của Alibaba tiến ra ngăn cản. Trong đó, đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh kêu gọi đập phá, đối tượng Trần Quốc Tĩnh dùng gạch đá đập vỡ gương chiếu hậu của xe. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng ra quyết định bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý đúng quy định.

Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành điều tra những thông tin liên quan đến địa ốc Alibaba, kể cả những lời nói xúc phạm của TGĐ Alibaba cũng đang được cơ quan công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định” - Trung tướng Lương Tam Quang cho biết.

Chánh VP Bộ Công an - Trung tướng Lương Tam Quang. (Ảnh: Trần Khánh)

Liên quan đến vụ lùm xùm “hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam” của Asanzo, trung tướng Lương Tam Quang khẳng định các đơn vị nghiệp vụ sẽ vào cuộc xác minh các dấu hiệu báo chí phản ánh. Nếu có căn cứ chứng minh vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính phối hợp với một số cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh về các sản phẩm của Asanzo như báo chí phản ánh. Kết quả việc xác minh báo cáo trước ngày 30/7.

Cũng trong buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc truy nã ông chủ Nhật Cường, ngoài ra vụ việc Nhật Cường bị khám xét có ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu của thành phố hay không?

Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Hiện nay đã phát lệnh truy nã quốc tế với ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy. Liên quan đến cơ sở dữ liệu của TP Hà Nội, người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến nay chưa có thiệt hại gì về cơ sở dữ liệu. Bởi Nhật Cường không phải là doanh nghiệp duy nhất phục vụ cho cơ sở dữ liệu của TP Hà Nội./.

Theo thông tin từ Bộ Công an: công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm đến nay đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Bộ Công an đã triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm, tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy và đánh bạc trên Internet. Trong số hơn 59.000 vụ phạm tội đã điều tra, xử lý từ đầu năm đến nay, có 13.000 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ hơn 20.000 đối tượng, thu giữ gần 5 tấn ma túy tổng hợp.