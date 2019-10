Bộ Công an: Đưa công an chính quy về xã nhằm giảm các vụ phạm pháp

Thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến những lái xe công nghệ và người dân sử dụng xe công nghệ gây hoang mang trong dư luận. Vì vậy thời gian tới, Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các tỉnh thành phố chú trọng việc phòng ngừa các vụ việc phạm tội, về lâu dài bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, đưa công an chính quy về các xã.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an Bộ Công an tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ mới đây cho biết, xác định việc làm giảm tội phạm là vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Bởi làm giảm 1 nghìn vụ tội phạm thì xã hội có thêm 1 nghìn người không phải đi tù, 1 nghìn gia đình không có người phạm tội. Trong đó, ngành công an chú trọng việc phòng ngừa chứ không phải khi vụ việc xảy ra chúng ta mới xử lý.



Năm nay, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đề ra chỉ tiêu là giảm ít nhất 3% số vụ phạm pháp hình sự so với năm ngoái. Riêng trong 9 tháng qua, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 6%. Bộ Công an cũng đã điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, đưa lực lượng trực tiếp về cơ sở, đặc biệt là đề án đưa công an chính quy về xã.



Về các vụ án liên quan đến taxi và xe ôm công nghệ, Thiếu tướng Tô Ân Xô lưu ý: " Với những khách hàng đi xe, chúng tôi có khuyến nghị ban đầu là chúng ta nên đi những hãng taxi hoặc hãng xe có uy tín. Nếu thực sự không cần thiết, thì chúng ta không nên đi vào những lúc quá khuya hoặc là những nơi vắng vẻ. Khi lên xe chúng ta không nên để lộ mình có tài sản giá trị cao ở trên xe"./.