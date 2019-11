Bộ Công an khen thưởng Ban chuyên án 919B, bắt 220 bánh heroin

Sáng nay 10/11, Lãnh đạo Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức khen thưởng cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh vì thành tích xuất sắc tham gia phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia đặc biệt lớn 919B, bắt 2 đối tượng, thu giữ 220 bánh heroin.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an khen thưởng các lực lượng tham gia phá chuyên án.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục Trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an biểu dương thành tích của các lực lượng tham gia phá chuyên án. Đồng thời nhấn mạnh đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan nói riêng và Công an tỉnh Điện Biên nói chung đã đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn, là chốt chặn quan trọng ngăn ngừa ma túy và tội phạm về ma túy từ bên kia biên giới thẩm lậu vào Việt Nam.



Thiếu tướng Đào Gia Bảo yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh Điện Biên và lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn cần phát huy hơn nữa, lập thêm nhiều thành tích xuất sắc đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là dịp cuối năm, khi Tết Nguyên đán 2019 đang đến rất gần.

Thào A Bình và Thào A Chứ bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó như VOV đã thông tin, vào trưa ngày 9/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Đồn biên phòng Mường Nhà phá chuyên án 919B bắt quả tang hai đối tượng: Thào A Bình, sinh năm 1991, trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên (là đối tượng cầm đầu) và Thào A Chứ, sinh năm 1988, trú tại bản Mí Hán Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 220 bánh heroin (khối lượng 77kg), 2 xe ô tô, 1 xe máy, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan. Các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào, vận chuyển vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cải tạo, gia cố sàn xe ô tô, tạo khoang bí mật để cất giấu ma túy./.