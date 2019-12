Bộ Công an: “Không có lý do gì không mở rộng điều tra gian lận thi cử“

Chiều 2/12, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan vấn đề gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại một số địa phương, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, vừa qua Bộ đã phối hợp với một số cơ quan liên quan tiến hành điều tra, xử lý quyết liệt, đúng người đúng tội.

Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang liên quan điều tra mở rộng gian lận thi cử năm 2017.



“Bộ đã tiến hành điều tra gian lận thi cử năm 2018, rồi 2019, thì không có lý do gì Bộ không tiếp tục điều tra, thậm chí điều tra những gian lận thi cử nếu có từ năm năm 2015, 2016” - ông Xô cho hay.



Trước đó, vào ngày 25/10, HĐXX TAND tỉnh Hà Giang tuyên án sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi cho 107 thí sinh trong kỳ thi THPT năm 2018 tại tỉnh này.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 25/10.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) 8 năm tù, Vũ Trọng Lương (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, cùng Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) 7 năm tù. Các bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) cùng lĩnh mức án 2 năm tù.



Bị cáo Phạm Văn Khuông (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) bị tuyên phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.



Về việc luật sư kiến nghị khởi tố để điều tra vụ 2 thí sinh Sùng Văn Đ. và Nguyễn Văn T. (ở huyện Xín Mần, Hà Giang) trong kỳ thi năm 2017 thi đỗ vào trường công an với số điểm rất cao và "chạy điểm" với số tiền 500 triệu đồng, HĐXX kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra đối với 2 thí sinh này. Nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật.



Tiếp đó, vào chiều 18/10, sau thời gian đưa vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Xuân Yến (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) và đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 36 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La để điều tra bổ sung.



Theo đó, HĐXX đề nghị Viện Kiểm sát làm rõ động cơ, mục đích của các bị cáo khi thực hiện việc nâng điểm cho 44 thí sinh; xem xét khởi tố vụ án về tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, đồng thời làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi đưa - nhận tiền của các bị cáo.



Bên cạnh đó, HĐXX cũng đề nghị Viện kiểm sát làm rõ trách nhiệm của ông Đinh Văn An (cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La), Nguyễn Tuấn Anh (cán bộ Công an tỉnh Sơn La), Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Trần Xuân Yến ( nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La) trong việc niêm phong, mở niêm phong phòng xử lý bài thi trắc nghiệm./.