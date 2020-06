Bộ Công an nói về quá trình điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Chiều 25/6, tại trụ sở Bộ Công an (Phạm Văn Đồng, Hà Nội) diễn ra cuộc họp báo thường kỳ về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Chủ trì buổi họp báo là Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Lương Tam Quang.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Công an đã thông tin một số nội dung được dư luận quan tâm thời gian qua, cụ thể như: Điều tra liên quan tới cái chết của TS. Bùi Quang Tín; Việc kinh doanh tiền điện tử, tiền ảo, việc vay tiền qua ứng dụng; Thông tin liên quan tới quá trình điều tra vụ án Nhật Cường và tội trốn thuế của Bùi Quang Huy. Đại diện Bộ Công an cũng thông tin sơ lược về quá trình điều tra, xử lý việc mua sắm trang thiết bị y tế tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) và một số địa phương khác...

Phong tỏa hiện trường vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Nói về việc điều tra nguyên nhân tử vong của Tiến sĩ Bùi Quang Tín, Thứ trưởng Bộ Công an - Lương Tam Quang cho biết: "Do tính chất phức tạp của vụ việc, đòi hỏi điều tra phải hết sức cẩn thận, thu thập đầy đủ các dấu vết, tài liệu liên quan."

Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, sau khi hết thời hạn điều tra thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã xin gia hạn thời gian điều tra thêm 2 tháng và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đồng ý.

"Đến ngày 8/8, nếu quá trình điều tra hoàn thành thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM sẽ công khai nguyên nhân cái chết đến gia đình nạn nhân và các phương tiện truyền thông đại chúng." - Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công an - Lương Tam Quang thông tin với báo chí.

Ở một câu hỏi khác liên quan đến kết quả điều tra vụ thanh tra đòi tiền ở Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết: Quá trình điều tra đã đủ cơ sở để xác định Nguyễn Thị Kim Anh và đồng phạm có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thanh tra, thanh tra ngoài phạm vi, dùng thủ đoạn, đe dọa doanh nghiệp, chủ đầu tư phải nộp tiền.

"Các hành vi này đã cấu thành tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và không cấu thành tội Nhận hối lộ. Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội Nhận hối lộ sang Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản". - Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết.



Thông tin thêm về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh tới nhiều thách thức, nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, Bộ Công an đã có các giải pháp để làm sao trấn áp và đảm bảo cuộc sống của nhân dân./.