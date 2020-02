Bộ Công an thông tin chính thức về vụ nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ“

Đêm 13/2, các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", sinh năm 1987, cán bộ nhà tạm giữ Công an quận 11, cấp bậc thượng uý). Đến ngày 14/2, Công an TP HCM ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Tuấn về tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Đồng thời, Công an TP HCM cũng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an: Ngày 13/2, lực lượng chức năng đã phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Lực lượng Công an đã triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát; đồng thời, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.



Đến 22h15 ngày 13/2, phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.



Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn)./.