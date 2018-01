Bộ đội Việt Nam và công an Lào phối hợp phá chuyên án ma túy lớn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa phá thành công chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 2 đối tượng với 36.000 viên ma tuý tổng hợp.

2 đối tượng người Lào vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp

Vào hồi 10h ngày 10/1, tại khu vực bản Na Sa Cang, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, lực lượng Phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào phá thành công Chuyên án 195 Lv, bắt 2 đối tượng mang quốc tịch Lào, gồm: Sông Cha Và, 32 tuổi, trú tại huyện Viêng Khăm, tỉnh Luông Pha Băng và Chăn Ma Ny, 28 tuổi, trú tại Phu Khiếu, huyện Mương Say, tỉnh U Đôm Say về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm 36.000 viên ma tuý tổng hợp, 1 ô tô và một số tang vật có liên quan khác.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với công an tỉnh Hủa Phăn mở rộng điều tra chuyên án, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật Lào và bàn giao người, tang vật cho Công an tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào xử lý./.

“Shipper” mang 10kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp khai gì? VOV.VN - Đối tượng khai vận chuyển số ma túy sang Việt Nam để chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ với tiền công vận chuyển 500 USD.