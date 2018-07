Bóng hồng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ vừa bị triệt phá là ai?

Thông tin trên Vietnamnet cho biết, Trần Thị Hồng Trinh (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi) (ảnh), cô gái liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến 2.000 tỷ đồng vừa bị triệt xóa, đang bị cơ quan công an tạm giữ, được xem là "mắt xích" có vai trò quan trọng trong hoạt động cá độ cờ bạc khủng này. (Ảnh chụp từ clip của TTXVN) Trần Thị Hồng Trinh được xác định là người tình đồng thời là người giúp sức đắc lực cho Nguyễn Minh Đạt - (trong ảnh), SN 1985, ngụ quận 7 - kẻ cầm đầu mạng lưới đánh bạc trực tuyến thông qua trang mạng m88gin.com thuộc hệ thống M88 có máy chủ đặt tại Philippines. (Ảnh công an cung cấp) Đạt từng là dân cờ bạc chuyên nghiệp. Năm 2015, Đạt trở thành đại lý cấp 1 của trang mạng đánh bạc trực tuyến M88. Khi quen biết với Trinh, Đạt rủ người tình tham gia điều hành hệ thống đánh bạc khủng này tại Việt Nam.(Ảnh chụp từ clip của TTXVN) Theo trinh sát, Trinh không hoạt động trong giới giải trí, thi thoảng xuất hiện ở một số sự kiện chuyên về giới thiệu các sản phẫm mỹ phẫm, nước hoa… với tư cách bà chủ, doanh nhân trẻ. Tại thời điểm bị tạm giữ để điều tra về vai trò liên quan đến trang mạng cờ bạc m88gin.com, Trinh là chủ 1 cơ sở spa quy mô ở TP.HCM và quản lý mạng lưới bán hàng mỹ phẩm, nước hoa thông qua mạng xã hội. (Ảnh công an cung cấp) Không chỉ tham gia giúp sức cho người tình, Trinh còn rủ rê em ruột của mình là Trần Đông Ca (ảnh) và một số anh em họ hàng tham gia phụ giúp Đạt, với nhiều nhiệm vụ khác nhau. (Ảnh công an cung cấp) Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2015, khi Đạt bắt đầu mở rộng hệ thống cấp dưới của trang mạng cá độ m88gin.com, Trinh tham gia với vai trò tích cực. Khi đã trở thành "ông trùm" thực sự và có nhiều đàn em tin tưởng phụ giúp, Đạt thu xếp cho Trinh không tham gia điều hành nhiều nữa mà mở cơ sở spa và xây dựng hệ thống bán hàng mỹ phẩm, nước hoa… qua mạng xã hội để Trinh làm chủ. Dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), 14 tổ công tác của Bộ những ngày đầu tháng 7 đã đồng loạt thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc M88 trên các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Đồng Nai. Các tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc để điều tra làm rõ. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên website www.m88gin.com. Căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Trang web này tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước. Trong ảnh, 1 trong 3 xe ô tô là tang vật vụ án. (Ảnh công an cung cấp) Quá trình khám xét nhà các đối tượng, CQĐT đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc như: thẻ tài khoản ngân hàng, sim điện thoại di động, 1 đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, Ipad…; tạm giữ 3 ô tô hiệu Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng, 210 tờ mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng tiền mặt. (Ảnh công an cung cấp)

