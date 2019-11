Bức xúc vì vợ bỏ đi, con rể chém chết mẹ vợ, chém trọng thương em vợ

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 4h sáng 9/11, Công an huyện Bảo Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt được Giàng Seo Mìn (SN 1989, HKTT tại thôn Thâm Bom, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Cai) về hành vi giết người.

Đối tượng Giàng Seo Mìn. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Mìn khai nhận, trước đó do có mâu thuẫn với vợ là Ly Thị Dua (SN 1993) dẫn đến việc Dua bỏ đi Trung Quốc từ năm 2017 không về.

Do nhiều lần bức xúc với vợ và gia đình vợ nên đêm 8/11, Giàng Seo Mìn đã đến nhà mẹ vợ là bà Giàng Thị Xoa (thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng). Tại đây, giữa Mìn và bà Xoa tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn.

Hung khí gây án được thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Trong lúc tức giận, Mìn đã lấy con dao phát tại nhà của bà Xoa chém bà Xoa và cháu Ly Deo Dế (SN 2005, con trai bà Xoa), khiến bà Xoa chết tại chỗ và em Dế bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Gây án xong, Mìn đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phòng tỏa hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Bảo Yên, các đồn biên phòng khẩn trương phong tỏa địa phận khu vực biên giới tiến hành truy bắt đối tượng.



Đến khoảng 4h sáng 9/11, lực lượng chức năng đã bắt được Giàng Seo Mìn khi đối tượng đang ngủ tại nhà ở xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ Giàng Seo Mìn để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.