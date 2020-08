Buộc xuất cảnh 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên tổ chức dẫn giải và tiến hành các thủ tục buộc xuất cảnh một trường hợp mang quốc tịch Trung Quốc về nước.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng PA08 phối hợp với Đội An ninh - Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra, phát hiện một người nước ngoài là Poon Chung Leung (SN 1966, quốc tịch Trung Quốc) đang tạm trú tại thôn Cống Đất, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng không có thông tin khai báo tạm trú và thị thực nhập cảnh hợp lệ.

Lực lượng chức năng tổ chức dẫn giải và tiến hành các thủ tục buộc xuất cảnh đối với Poon Chung Leung (quốc tịch Trung Quốc).

Qua khai thác, Poon Chung Leung khai nhận, cuối tháng 12/2019, Leung thuê người dẫn qua lối mòn biên giới từ khu vực tỉnh Đông Hưng, Trung Quốc sang Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi vào Việt Nam, Leung tạm trú tại khu vực Móng Cái với mục đích tìm hiểu thị trường để mở quán cà phê. Do có quen biết từ trước với ông Ngô Văn C. (SN1975, trú tại thôn Cống Đất, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên), ngày 29/7/2020, Leung đã đến nhà ông này và bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cơ quan Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm đối với Poon Chung Leung về hành vi “Người nước ngoài qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh” theo quy định.

Poon Chung Leung cùng gia đình ông C. đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đưa đi cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp trong 14 ngày. Sau khi có kết quả âm tính với Covid-19 và đủ thời gian cách ly cần thiết, ngày 12/8, Phòng PA08 và Công an huyện Thủy Nguyên đã thành lập tổ công tác dẫn giải và phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tiến hành các thủ tục buộc xuất cảnh đối với Poon Chung Leung về Trung Quốc qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai./.