Buôn cần sa vì … không bán được bất động sản

Ngày 27/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Vũ Qúy Lộc (24 tuổi), ngụ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vũ Quý Lộc tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, trước đây, Lộc kinh doanh cá cảnh và mua bán bất động sản. Thời gian gần đây, bất động sản bị “đóng băng” nên Vũ Quý Lộc chuyển qua mua bán cần sa. Lộc mua cần sa của một đối tượng lạ mặt, mang về phân lẻ bán cho dân chơi ở các vũ trường.

Tối 25/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Vũ Quý Lộc chuẩn bị giao hàng cho dân chơi ở vị trí đối diện Câu lạc bộ Simple Man 2 trên đường Ngô Thì Sĩ, phường Mỹ An. Tang vật thu giữ gồm bốn gói ni lông chứa cần sa và điện thoại. Khám xét nhà Lộc ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, công an thu giữ thêm 45 gói cần sa đã được chia nhỏ.

Tại cơ quan công an, Vũ Quý Lộc khai nhận, khách hàng của Lộc chủ yếu là khách nước ngoài chơi trong các quán bar và vũ trường. Hiện Cơ quan công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.