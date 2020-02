Cà Mau: Bắt quả tang 15 đối tượng sát phạt tại sòng bạc “khủng”

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa triệt phá thành công sòng bạc quy mô lớn tại xã Định Bình, TP Cà Mau.

Sòng bạc có nhiều đối tượng là nữ

Trước đó, từ nguồn tin của người dân, lúc 14h30 ngày 9/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tiến hành bắt quả tang 1 sòng bài được tổ chức phía sau nhà ông Đỗ Minh Hoàng (ngụ ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP Cà Mau).

Phát hiện Công an, một số đối tượng bỏ chạy ra phía sau vườn nhưng bị ngăn chặn kịp thời.

Lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 15 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền.

Tang vật tại sòng bạc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 62 triệu đồng; kiểm tra xung quanh hiện trường và trên người các đối tượng phát hiện thêm 165 triệu đồng; 3 bộ bài đã qua sử dụng, 30 bộ bài chưa sử dụng.

Được biết, sòng bạc này có cảnh giới, đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an./.