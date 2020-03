Cách ly 76 đối tượng sau “bữa tiệc” ma túy trong đêm

Nhằm che mắt lực lượng chức năng ở phía bên ngoài cổng quán karaoke treo biển: “Có dịch Covid- 19 nên quán tạm ngừng hoạt động", nhưng thực chất bên trong vẫn tổ chức cho các đối tượng tụ tập bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, vào lúc 0h30 phút ngày 26/3 tại quán Karaoke My Friend thuộc tổ dân phối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 76 đối tượng ( 51 nam, 25 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip1; Vip2, Vip3; phòng 02, phòng 05, phòng 07.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm: ma túy đá, thuốc lắc, katamine, hàng chục điện thoại di động. Được biết, trong số đối tượng nói trên có 57 đối tượng là người Nghệ An, 14 đối tượng là người Hà Tĩnh, 5 đối tượng còn lại ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa. Việc các đối tượng tụ tập bay lắc là tổ chức sinh nhật cho đối tượng L.D. N, sinh năm 1989 ở Trường Lộc (nay là xã Kim Song Trường), huyện Can Lộc.

Sau khi bắt giữ các đối tượng nói trên, lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng y tế dự phòng huyện Nghi xuân tiến hành phun hóa chất khử trùng khu vực nói trên, đồng thời tiến hành kiểm tra y tế tất cả các đối tượng để phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid -19.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật./.