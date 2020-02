Cầm dao cướp cửa hàng tiện lợi, người đàn ông ngoại quốc bị bắt

Sáng nay (10/2), Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM đã lập hồ sơ, bàn giao tang vật và nghi can John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) cho Công an quận 1 tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.





Cầm dao cướp cửa hàng tiện lợi, người đàn ông ngoại quốc bị công an bắt giữ

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, John David Ablett đi vào cửa hàng tiện lợi C. (trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), sau đó rút dao đe dọa nữ nhân viên tại đây, yêu cầu mở hộc tủ thu ngân đưa tiền. Do lo sợ, nữ nhân viên cửa hàng lấy hơn 2,6 triệu đồng đưa cho Ablett. Sau khi đối tượng bỏ chạy, nữ nhân viên đã báo với công an địa phương.



Đối tượng di chuyển về hướng công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Trên đường tuần tra, tổ công tác 363, Công an quận 1 nhận tin báo về vụ việc, đã cùng lực lượng Công an phường Nguyễn Cư Trinh truy đuổi, khống chế bắt gọn tên cướp, thu giữ tang vật là con dao gây án dài khoảng 20cm, cùng số tiền tang vật.

Tang vật thu giữ

Khai nhận tại trụ sở công an, người đàn ông ngoại quốc cho biết, hiện đang sống lang thang, không tiền tiêu nên chọn các cửa hàng tiện lợi hoạt động suốt đêm để gây án.

Hiện Công an quận 1 điều tra xử lý vụ việc./.