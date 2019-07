Cận cảnh các dự án sai phạm liên quan đến đất đai trong vụ án SAGRI

Trước đó, sau khi ông Lê Tấn Hùng bị bắt (ngày 6/7), đến ngày 8/7, Bộ Công an đã mở rộng điều tra và khởi tố 2 bị can khác là Vân Trọng Dũng -nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và Nguyễn Thị Thúy - nguyên Kế toán trưởng SAGRI để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong ảnh: Dự án Khu Cụm nghiệp Lê Minh xuân II với diện tích 338ha tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do SAGRI đầu tư đang bỏ hoang, chưa có dấu hiệu thi công.