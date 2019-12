Cần Thơ bắt giữ gần 1 tấn trà giả chuẩn bị tuồn ra thị trường

Ngày 19/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã phát hiện điểm sản xuất, buôn bán trà giả với qui mô lớn trên bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Chiếc xe ô tô tải do tài xế Lê Văn Trung điều khiển được bà Mến thuê để giao hàng cho khách.

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Công an quận Cái Răng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 65C-027.40 do Lê Văn Trung (46 tuổi, ngụ quận Cái Răng) điều khiển đang nhận hàng tại đường B3, khu tái định cư phát triển nhà, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 bao trà thành phẩm mang nhãn hiệu Ngọc Trang.

Số trà trên được xác định là của bà Nguyễn Thị Mến (45 tuổi), bà Mến thuê Trung chở cho khách hàng. Tiến hành kiểm tra căn nhà, lực lượng chức đã thu giữ 6 bao trà thành phẩm, 7 bao trà nguyên liệu không nhãn hiệu, tổng trọng lượng khoảng 530 kg, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện để sản xuất trà giả.

Bà Mến thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán trà giả các nhãn hiệu đã được đăng ký.

Bao bì các nhãn hiệu thu giữ tại nhà bà Mến.

Qua làm việc, bà Mến thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán trà giả các nhãn hiệu trà đã được đăng ký đồng thời khai nhận vừa bán một lô trà giả cho một hộ kinh doanh tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, lực lượng chức năng đã làm việc với người mua trà và thu giữ thêm 11 bao trà Ngọc Trang với trọng lượng 470 kg.

Hiện Công an TP.Cần Thơ đã tạm giữ toàn bộ số trà trên, với trọng lượng khoảng 1 tấn trà thành phẩm và nguyên liệu để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.