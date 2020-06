Cảnh sát biển tạm giữ tàu nước ngoài chở 150.000 lít dầu

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tạm giữ 1 tàu nước ngoài chở khoảng 150.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm.

Theo đó, tàu TUNA ONE, quốc tịch Mông Cổ, do ông Hanslakoo sinh năm 1961, quốc tịch Thái Lan làm Thuyền trưởng có hành vi cập mạn, mua bán, sang mạn dầu D.O trái phép cho tàu cá KG 90719 TS trên vùng đặc quyền kinh tế.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TUNA ONE có 7 thuyền viên (3 thuyền viên quốc tịch Thái Lan; 4 thuyền viên quốc tịch Campuchia), Thuyền trưởng khai nhận trên tàu đang vận chuyển khoảng 150.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; tàu đang sang mạn cho tàu cá KG 90719 TS được khoảng 3.000 lít dầu D.O.

Tàu KG 90719 TS do ông Danh Lâm, sinh 1975, thường trú tại phường Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm Thuyền trưởng, trên tàu có 11 thành viên; Thuyền trưởng thừa nhận tàu đang sang mạn từ tàu TUNA ONE được 3.000 lít dầu D.O thì bị kiểm tra, bắt giữ./.