Cảnh sát hình sự ập vào quán giải khát bắt nhóm cá độ bóng đá

Chiều 23/4, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này tóm gọn một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, tạm giữ nhiều con bạc cùng với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng tại quán giải khát vừa bị công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt giữ.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, khoảng 23h30' ngày 22/4, các trinh sát hình sự, Công an huyện Chợ Gạo bất ngờ ập vào quán giải khát do ông Nguyễn Trường Sơn (52 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo) làm chủ. Lực lượng công an bắt quả tang 12 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật, gồm: 1 điện thoại di động cảm ứng Samsung màu bạc, bên trong máy đang truy cập trang mạng với nội dung cá độ bóng đá, 16 điện thoại di động cá nhân, 8 xe mô tô, 1 xe đạp điện cùng với số tiền trong người các con bạc là gần 74 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Chợ Gạo mở rộng điều tra./.

