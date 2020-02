Cảnh sát nổ súng bắt trường gà tại xã nông thôn mới

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát hình phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh Tiền Giang và Công an Thành phố Mỹ Tho triệt phá 1 trường gà tại địa bàn xã Mỹ Phong, (TP. Mỹ Tho).

Hiện trường vụ việc.

Qua thời gian theo dõi, trưa 19/2, lực lượng công an tấn công vào phần đất trống ở Mỹ Phú, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho và phát hiện nhiều đối tượng đang đang tụ tập đánh bài, đá gà ăn thua bằng tiền.

Cơ quan công an đã nổ súng, bắt giữ 23 đối tượng có liên quan đến hoạt động cờ bạc này. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 4 con gà trống đá; tạm giữ 27 điện thoại di động, 30 xe gắn máy, hơn 108 triệu đồng tiền trên người các đối tượng, 27 điện thoại di động, 30 xe mô tô các loại tại khu vực tổ chức đánh bạc. Qua xác minh ban đầu, trường gà này do một đối tượng có biệt danh Sáu Rổ, cư ngụ tại địa phương đứng ra tổ chức.



Tụ điểm cờ bạc này, mỗi ngày có cử người cảnh giới, canh gác nghiêm ngặt. Nhiều người dân địa phương bức xúc vì Mỹ Phong là xã Văn hóa- xã Nông thôn mới mà tồn tại tụ điểm cờ bạc có quy mô lớn. Phòng cảnh sát hình sự- công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao vụ việc cho Công an Thành phố Mỹ Tho điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nay, công an tỉnh Tiền Giang đang tổ chức đoàn đến kiểm tra, xử lý vấn đề tệ nạn xã hội, cờ bạc trên phạm vi toàn tỉnh để góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn./.