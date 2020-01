Cảnh sát vây chặt quán karaoke, phá sới bạc “khủng” ở Nghệ An

Ngày 15/1, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá ổ nhóm đánh bạc tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Quán karaoke nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h ngày 13/1, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào quán karaoke tại khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn, bắt quả tang một ổ nhóm đang đánh bạc ăn tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc cùng số tiền lên đến 580 triệu đồng.



Công an đưa về trụ sở gần 100 người và đang điều tra phân loại đối tượng cũng như số tiền đánh bạc bị thu giữ.

Người dân địa phương cho biết, quán karaoke này ít khi có khách đến hát.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc để phục vụ điều tra mở rộng./.