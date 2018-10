Cha làm con gái ruột mang thai: Ma men đưa lối cho tội ác tày trời

Người dân xã miền núi huyện Qùy Hợp, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc kẻ giở trò đồi bại khiến bé gái 14 mang thai không ai khác chính là cha đẻ của nạn nhân. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc khi chân tướng sự việc được phơi bày.

Cháu Quỳnh Như và mẹ kể lại sự việc đau lòng (ảnh A.Ng).

Được biết, đối tượng gây nên sự việc không có công việc ổn định, ai thuê gì thì làm nấy. Gia đình Mùi thuộc hộ nghèo trong xã, kinh tế hết sức khó khăn. Mùi cũng được biết là kẻ nghiện rượu. Thậm chí, gã thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ khi ngấm hơi men.

Tuy nhiên, người vợ vẫn nhẫn nhục chịu đựng chứ không báo cho cơ quan chức năng, nên đối tượng chưa lần nào bị xử lý về hành vi bạo hành gia đình.

Ông Nguyễn Đình Phú, Trưởng Công an xã Châu Lý, cho biết, Ban công an xã nhận thông tin từ người dân địa phương chứ không phải từ người thân cháu bé.

“Thời điểm đó, người dân xôn xao việc cháu bé 14 tuổi có thai. Đơn vị xác định dù là người nào khiến bé gái mang thai cũng đã vi phạm pháp luật. Vì vậy, Ban công an xã đã trực tiếp xuống nhà để lập biên bản sự việc. Lúc đó, người mẹ đang đưa cháu đến cơ sở y tế để kiểm tra thai nhi”, ông Phú cho biết.

Ngay sau đó, nghi phạm được xác định là Vi Văn Mùi (SN 1982), cũng chính là bố ruột của cháu bé. Trước tính chất nghiêm nghiêm trọng của sự việc và vượt quá thẩm quyền nên Ban công an xã đã báo ngay cho Công an huyện trực tiếp thụ lý vụ án.

Công an huyện Qùy Hợp lập tức triệu tập đối tượng Vi Văn Mùi để xác minh, làm rõ và sau đó tạm giữ để điều tra. Quá trình lập biên bản ban đầu, Mùi thừa nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái nhiều lần từ năm 2017 vào thời điểm vợ không có ở nhà. Những lần làm hại con gái Mùi đều đã uống rượu từ trước.

Ngôi nhà của gia đình cháu bé, nơi xảy ra sự việc xót xa (A.Ng).

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Vi Văn Mùi (SN 1982, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ việc không ai khác chính là cháu Quỳnh Như con gái ruột của Mùi mới 14 tuổi.

Theo chị N.T.N. (vợ Mùi), cách đây khoảng 2 tháng nghe người dân xôn xao việc con gái của chị là cháu Quỳnh Như đang có dấu hiệu mang thai. Sau đó, chị hỏi con gái mình thì chết lặng khi biết rằng kẻ gây ra sự việc trên chính là người chồng Vi Văn Mùi.

Cháu Quỳnh Như được mẹ đưa đến cơ sở y tế để khám thì phát hiện đã mang thai hơn 3 tháng. Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Qùy Hợp tiếp tục làm rõ./.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

