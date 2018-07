Chân dung cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone Lê Nam Trà vừa bị bắt

Ngày 10/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26/C46-P13 về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone - Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan. (Ảnh: Lao động) Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định Khởi tố bị can số: 98/C46-P13; Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 34/C46-P13; Lệnh khám xét số: 37/C46-P13 đối với Lê Nam Trà -nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, hiện là Cán bộ Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong ảnh: Ông Lê Nam Trà tại buổi công bố kết luận thanh tra thương vụ MobiFone mua AVG. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cũng đã ra Quyết định Khởi tố bị can số: 99/C46-P13; Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 35/C46-P13; Lệnh khám xét số: 38/C46-P13 đối với Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ông Phạm Đình Trọng về khám nhà (ảnh: Tuổi trẻ) Ông Lê Nam Trà sinh năm 1961. Năm 1989, ông đầu quân cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Năm 1994, ông Lê Nam Trà được phân công về Công ty Thông tin Di động VMS. (Ảnh: Zing) Ngày 12/8/2014, ông Lê Nam Trà trở thành Tổng giám đốc Công ty Mobifone. Ngày 11/12/2014, ông này nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Mobifone, sau khi nâng cấp Mobifone thành Tổng công ty. Cuối tháng 12/2014, ông Trà kiêm nhiệm chức Chủ tịch Mobifone thay người tiền nhiệm nghỉ hưu. Tới tháng 4/2015, ông chính thức làm Chủ tịch HĐTV Mobifone. (Ảnh: Mobifone) Ngày 7/6/2017, ông Lê Nam Trà bị điều chuyển chức vụ về công tác tại Văn phòng Bộ Thông tin Truyền thông. (Ảnh: KT) Sau đó, ông Lê Nam Trà bị khai trừ Đảng vì liên quan sai phạm vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. (Ảnh: Soha.vn)./.

Ngày 10/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26/C46-P13 về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone - Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan. (Ảnh: Lao động) Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng ra quyết định Khởi tố bị can số: 98/C46-P13; Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 34/C46-P13; Lệnh khám xét số: 37/C46-P13 đối với Lê Nam Trà -nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, hiện là Cán bộ Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong ảnh: Ông Lê Nam Trà tại buổi công bố kết luận thanh tra thương vụ MobiFone mua AVG. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cũng đã ra Quyết định Khởi tố bị can số: 99/C46-P13; Lệnh bắt bị can để tạm giam số: 35/C46-P13; Lệnh khám xét số: 38/C46-P13 đối với Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ông Phạm Đình Trọng về khám nhà (ảnh: Tuổi trẻ) Ông Lê Nam Trà sinh năm 1961. Năm 1989, ông đầu quân cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Năm 1994, ông Lê Nam Trà được phân công về Công ty Thông tin Di động VMS. (Ảnh: Zing) Ngày 12/8/2014, ông Lê Nam Trà trở thành Tổng giám đốc Công ty Mobifone. Ngày 11/12/2014, ông này nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Mobifone, sau khi nâng cấp Mobifone thành Tổng công ty. Cuối tháng 12/2014, ông Trà kiêm nhiệm chức Chủ tịch Mobifone thay người tiền nhiệm nghỉ hưu. Tới tháng 4/2015, ông chính thức làm Chủ tịch HĐTV Mobifone. (Ảnh: Mobifone) Ngày 7/6/2017, ông Lê Nam Trà bị điều chuyển chức vụ về công tác tại Văn phòng Bộ Thông tin Truyền thông. (Ảnh: KT) Sau đó, ông Lê Nam Trà bị khai trừ Đảng vì liên quan sai phạm vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. (Ảnh: Soha.vn)./.