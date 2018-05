“Chân rết” của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã vươn tới những nơi nào?

1. Tại Gia Lai: Ngày 1/5, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn xuất hiện nhóm người tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đi vào các làng của huyện Ia Grai, Chư Sê, Chư Prông, Tp. Pleiku để truyền đạo trái phép. Trong ảnh: Sinh hoạt của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. (ảnh: VTCNews) 2. Tại Nghệ An, mới đây, từ tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã ập vào căn nhà 501-01 Chung cư Golden City 3, tại địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức sinh hoạt trái phép Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ. Trong ảnh: Nhóm đối tượng sinh hoạt trái phép Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ bị phát hiện.(ảnh: Nhật Minh) Theo tài liệu Công an Nghệ An cung cấp, hiện trên địa bàn Nghệ An có khoảng hơn 40 đối tượng tham gia hoạt động tổ chức này. Thiếu tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh xã hội Công an Nghệ An cho biết, vụ việc ông Hoàng Xuân Quỳnh, 38 tuổi, quê thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tụ họp 12 đối tượng gồm 6 nam, 6 nữ, đang có hoạt động truyền đạo “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” trái phép tại xã Nghi Phú mới đây được phát hiện là nhờ quần chúng nhân dân phát giác. Trong ảnh: Tài liệu truyền đạo lực lượng chức năng Nghệ An thu được tại nhà Hoàng Xuân Quỳnh. (ảnh: Nhật Minh) 3. Tại Kiên Giang: Theo VTCNews, ngày 30/4, ông Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang xác nhận, lực lượng chức năng đã trục xuất một nhóm đối tượng tổ chức truyền đạo trái phép ra khỏi huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Trước đó, khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, nhóm này không trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của “đạo” mà họ đang tổ chức tuyên truyền đến một số người dân trên huyện đảo Kiên Hải. Trong ảnh: Huyện đảo Kiên Hải (Ảnh: VTCNews) 4. Tại Thanh Hóa: Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” đã xuất hiện tại địa phương từ năm 2015, sau đó phát triển ra nhiều địa phương khác. Trong ảnh: Ngôi nhà “Hội thánh Đức Chúa Trời” bị khám xét tại TP Thanh Hóa. Theo cơ quan công an, đến nay, hoạt động của Hội này xuất hiện ở 15 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, điểm hoạt động đông nhất là TP Thanh Hóa với 21 người tham gia, còn lại ở những điểm khác có từ 8-10 người, thậm chí là 1-2 người. (Ảnh: Công an cung cấp.) Đại tá Trần Xuân Hương -Trưởng phòng PA88 - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã mời 5 người đến để làm việc, trong số này có Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, trú huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã nhiều lần hoạt động tuyên truyền ở những địa điểm khác nhau và đã bị lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động tôn giáo trái phép, tuy nhiên đối tượng này vẫn tiếp tục đổi địa điểm để hoạt động. Trước đó, Công an TP Thanh Hóa cũng đã tiến kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River, đóng tại số nhà 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa do ông Võ Thái Dương (37 tuổi, trú tại 277A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) thuê để kinh doanh; thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của tổ chức này. Trong ảnh: Tài liệu tuyên truyền tại cơ sở bán máy lọc nước (ảnh: Vietnamnet) Các hội viên tham gia đều do Mai Văn Hùng (sinh năm 1984), ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia quản lý. (Ảnh: Công an Thanh Hóa). Trong quá trình hoạt động hội nhóm này thường ngụy trang thành nhân viên tiếp thị, bán máy lọc nước New Life để tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Trong ảnh: Lực lượng công an khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc truyền đạo trái pháp luật (Ảnh: Công an Thanh Hóa). 5. Tại Đà Nẵng: Ngày 27/4, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đang điều tra nhóm người rao giảng "Hội thánh Đức Chúa Trời" trái phép trên địa bàn. Tối cùng ngày công an kiểm tra hành chính một căn tại tổ 68 phường Hòa Khánh Nam, ghi nhận có 17 người tụ tập. Theo nhà chức trách, những người này nghe rao giảng về nhiều điều tiêu cực, lệch lạc nhận thức, mê tín dị đoan. Trong ảnh: Nhóm người rao giảng đạo trái phép bị công an triệu tập (ảnh: Thương hiệu và Công luận) 6. Thái Bình: Công an Thái Bình vừa phát hiện một điểm nhóm và trên 80 người theo tổ chức này, trong đó: TP Thái Bình có 25 người, huyện Đông Hưng 24 người, huyện Hưng Hà 7 người, huyện Quỳnh Phụ 12 người… Những "môn đồ" này thường xuyên tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trong ảnh: Hoạt động của nhóm “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” do Dương Thị Tuyến (49 tuổi, ở thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) đứng đầu (ảnh: Công an nhân dân) Đến nay, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã lập biên bản, giải tán trên 20 vụ, trục xuất trên 100 lượt người ngoài tỉnh (Hà Nội, Ninh Bình, Hoà Bình, Hải Dương, Yên Bái, Hà Nam, Thanh Hoá...) tụ tập, sinh hoạt, tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại Thái Bình (ảnh: Công an nhân dân) Liên quan đến “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đang vươn vòi Bạch Tuộc khắp nơi nhằm lôi kéo người dân tham gia, Công an tỉnh Thái Bình vừa cho biết, đang chỉ đạo các lực lượng trực thuộc gọi hỏi, răn đe các đối tượng cầm đầu, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Công an tỉnh Thái Bình 'đột kích' một tụ điểm truyền đạo trái phép tại huyện Kiến Xương. Từ năm 2016 đến nay, cơ quan Công an đã phát hiện trên 20 vụ tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền trái phép về Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, với khoảng 140 lượt người trong và ngoài tỉnh Thái Bình tham gia. Trong ảnh: Những 'môn đồ' đến lôi kéo, dụ dỗ tại một nhà dân ở huyện Đông Hưng. Tài liệu họ dùng để tuyên truyền, phát triển đạo và dùng trong các buổi sinh hoạt gồm: Tín lý Hội thánh của Đức Chúa Trời (tài liệu này không có cơ quan phát hành, không có nhà xuất bản); kinh Tân Ước, Kinh Cựu ước. Trong ảnh: Chiếc vợt dùng để vợt tiền trong các phong bì do những người tham gia vào 'Hội" này đóng góp, được cơ quan công an thu giữ tại hiện trường một tụ điểm truyền đạo trái phép ở huyện Kiến Xương.

