Cháy làm chết 5 người ở Đà Lạt: Hung thủ từng đâm nạn nhân và đang chữa ung thư

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, từ kết quả giám định ADN đã xác định kẻ phóng hỏa gây ra vụ cháy khiến 5 người tử vong tại Đà Lạt là Trần Văn Quốc (49 tuổi). (ảnh: Quang Sáng) Quốc là vừa hung thủ và cũng là nạn nhân bị chết cháy thứ 5 trong vụ hỏa hoạn này (ảnh: Quang Sáng) Theo Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trước đó vào ngày 30 Tết Nguyên đán vừa qua, ông Thăng và ông Quốc có xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến ẩu đả, ông Quốc dùng dùng vật nhọn đâm trúng người khiến ông Thăng phải nhập viện điều trị. Trong ảnh: Sau 30 phút nỗ lực cảnh sát PCCC đã khống chế ngọn lửa. (Ảnh: zing.vn) Sau đó ông Trần Văn Quốc được người nhà đưa đến cơ quan Công an đầu thú. Trong ảnh: Địa điểm xảy ra sự việc. (Ảnh: Google Maps) Do Quốc đang bị bệnh ung thư nên cơ quan Công an cho tại ngoại để điều trị bệnh. (ảnh: Phát luật TP HCM) Trong khi chờ kết quả giám định thương tật để tiếp tục xử lý vụ việc thì xảy ra vụ hỏa hoạn này. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy (ảnh: NLĐ) Trước đó, vào khoảng 19h15 phút tối qua (12/3), ngọn lửa bất ngờ phát ra từ một căn nhà cấp 4 thuộc khu nhà ở tập thể ở số 13 - đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt.(ảnh: Quang Sáng) Sau đó bùng phát rất nhanh và cháy lan sang 3 nhà ở bên cạnh khiến 5 người thiệt mạng. (ảnh: Quang Sáng) Đặc biệt, một gia đình có 4 người cùng tử vong. (ảnh: Quang Sáng) Các nạn nhân của vụ cháy được xác định gồm hai vợ chồng ông Nguyễn Thông Thăng (42 tuổi), bà Phạm Thị Thái Hoà (44 tuổi) cùng hai con Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi). (ảnh: Quang Sáng) Nạn nhân thứ 5 bị cháy đen danh tính được xác định là ông Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm bên vách trái nhà ông Thăng. (ảnh: Quang Sáng)

