Chém vợ trọng thương rồi tự tử

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người thương vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Trước đó, khoảng 19h ngày 4/3, người dân xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang nhận thấy có điều bất thường tại nhà ông H. nên sang kiểm tra.



Tại đây, người dân bàng hoàng phát hiện anh Lê Văn H. (sinh năm 1969) đã tử vong, cạnh đó là chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1986, vợ H.) trong tình trạng nguy kịch nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa chị T. đi cấp cứu, đồng thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra sự việc là do ghen tuông, H. đã mang con sang hàng xóm gửi, sau đó quay về nhà dùng dao chém chị T. rồi cắt cổ tay và chích điện vào người tự tử.