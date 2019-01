Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng chiêu lừa tuyển dụng

1. Nguyên cán bộ Viettel lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Nhật (SN 1977) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, Nhật lợi dụng danh nghĩa cán bộ của Viettel Hà Tĩnh tung tin cơ quan này cần tuyển nhân viên hợp đồng với chi phí 100 triệu. Nhiều người tin tưởng đã gửi tiền cho Nhật. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tại nhà đối tượng Nhật. 2. Khởi tố vụ xe tải đâm 8 người chết ở Hải Dương: Tối 22/1, CQĐT Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, khiến 16 người thương vong ở Hải Dương. Sau khi gây tai nạn, Lê Mạnh Tuấn là người đi cùng trên xe ô tô gây tai nạn đến Công an huyện Kim Thành làm việc với cơ quan công an. Sau đó, phụ xe Tạ Văn Tú và lái xe Lương Văn Tâm lần lượt đến trụ sở công an đầu thú. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với 3 người này cho thấy tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma túy loại Methaphetamin (ma túy đá); Lê Mạnh Tuấn và Tạ Văn Tú âm tính với ma túy. Trong ảnh: chiếc xe gây tai nạn. 3. Sau tiệc tất niên, nhóm nam thanh nữ tú tiếp tục mở tiệc ma túy: Công an Thành phố Hưng Yên ngày 23/1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với Nguyễn Kim Tân (SN 1991, ở Quốc Oai- Hà Nội) và Nguyễn Quốc Huy (SN 1990, ở Minh Khai, Thành phố Hưng Yên) về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Nhóm của 2 người này bị phát hiện có dấu hiệu sử dụng ma túy tại một quán karaoke đường Ngô Tất Tố, phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên. 4. Nhóm cướp chuyên ra tay ở các tuyến đường liên xã: Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Các đối tượng này dùng hung khí nguy hiểm và hành động cực kỳ manh động. Đây là nhóm đối tượng chuyên mang theo hung khí, rình rập ở các tuyến đường liên xã, vắng người để uy hiếp, cướp tài sản các nạn nhân. 5. Dùng dao quắm xông vào ngân hàng cướp 200 triệu: Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) Trần Minh Tuấn xác nhận, cuối giờ sáng 23/1, một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra trên địa bàn. Tên cướp mang dao quắm khống chế nhân viên, lấy đi bọc tiền 200 triệu. Trong ảnh: Chi nhánh ngân hàng ở xã Vũ Tiến vừa bị cướp (Ảnh: Vietnamnet) 6. Đập nát cửa kính xe Audi Q5, lấy trộm 35 triệu đồng: Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đang truy tìm đối tượng đập cửa kính ô tô hiệu Audi Q5 để lấy hơn 35 triệu đồng trong xe. Theo trình báo của chị Trinh, chủ xe, chị này đỗ xe trước Lô 06.B1.6 đường Nguyễn Phước Lan để đi dự tiệc tất niên ở nhà người quen gần đó. Đến khoảng 21h, chị Trinh trở lại chỗ đỗ xe hoảng hồn phát hiện ô tô đã bị đập vỡ nát kính bên ghế phụ, số tiền 35 triệu trong xe biến mất. (Ảnh: Dân Trí) 7. 7 người bị đâm trọng thương trong bữa tiệc tất niên: Ngày 23/1, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn B.T. (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) để làm rõ vụ việc nhiều người bị thương trong tiệc tất niên tại quán karaoke. T. cùng nhóm đồng nghiệp tổ chức tiệc tất niên và hát karaoke và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Bị đánh và đâm trúng vai, T. chống trả rồi vung dao đâm loạn xạ khiến nhiều người gục tại chỗ. (Ảnh: Dân Trí) 8. Dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa hàng, trộm 200 chiếc điện thoại di động: Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra về các vụ trộm cắp điện thoại đắt tiền. Trước đó, các đối tượng mang kìm động lực cắt khóa cửa hàng điện thoại, vào trong cửa hàng trộm hơn 200 chiếc điện thoại di động các loại và 13 đồng hồ đeo tay. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng mang đi cầm cố và bán lấy tiền tiêu xài thì bị lực lượng Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ.

